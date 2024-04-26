Годовщина Чернобыля: Нацбанк выпустил новую памятную монету – фото

Чернобыль (Фото - depositphotos.com)

В 38-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, Национальный банк вводит в обращение памятную монету "Чернобыль. Возрождение. Аист черный", сообщает пресс-служба регулятора.

Это уже четвертая монета из серии, посвященной возрождению дикой природы на территории Чернобыльского заповедника.

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"Черный аист – редкая птица, которая стала одним из своеобразных символов возрождения жизни в Чернобыльской зоне... Занесена в Красную книгу Украины и Европейский красный список, охраняется Бернской и Боннской конвенциями. Сейчас его популяция на территории Чернобыльского заповедника растет", – рассказывает НБУ.

На реверсе монеты на фоне пейзажа изображен аист, над которым вверху – птенцы в гнезде. На аверсе разместили символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы, международный знак "Радиационная угроза", окутанный листьями, вокруг которого изобразили животных, популяции которых развиваются в зоне отчуждения, в частности аисты черного, лошади Пржевальского, рыси, зубра, лося и бурого ведра.

Памятная монета НБУ. Фото: Нацбанк

Номинал памятной монеты составляет 5 грн. Она изготовлена из нейзильбера. Тираж – 40 000 штук.

Приобрести ее можно с 10:00 в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Кроме того, монеты будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк и ПриватБанк.

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Чернобыльская катастрофа

Ночью 26 апреля 1986 г. во время испытаний ядерного реактора на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв. Начался масштабный пожар, а реактор с ядерным топливом был полностью разрушен. В результате аварии в воздух поднялось облако радиоактивных веществ, которое накрыло значительные территории Украины, Беларуси, а также часть России и стран Европы. Около 5 млн га земель стали непригодными для сельскохозяйственных работ после аварии. Вокруг ЧАЭС была создана 30-километровая зона отчуждения. В 1986 году над зданием 4 блока ЧАЭС был возведен защитный "саркофаг", а в 2015 году ввели в эксплуатацию новую арку "Укрытие-2".

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