Роковини Чорнобиля: Нацбанк випустив нову пам’ятну монету – фото

Чорнобиль (Фото - depositphotos.com)

У 38-мі роковини Чорнобильської катастрофи, Національний банк вводить в обіг пам’ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний", повідомляє пресслужба регулятора.

Це вже четверта монета з серії, присвяченої відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Чорний лелека – рідкісний птах, який став одним зі своєрідних символів відродження життя в Чорнобильській зоні...Занесений до Червоної книги України та Європейського червоного списку, охороняється Бернською і Боннською конвенціями. Наразі його популяція на території Чорнобильського заповідника зростає", – розповіли в НБУ.

На реверсі монети на тлі пейзажу зображено лелеку, над яким угорі – пташенята в гнізді. На аверсі розмістили символічне колесо життя, що знаменує відродження природи, міжнародний знак "Радіаційна загроза", оповитий листям, навколо нього зобразили тварин, популяції яких розвиваються у зоні відчуження, зокрема лелеки чорного, коня Пржевальського, рисі, зубра, лося та бурого ведмедя.

Пам'ятна монета від НБУ. Фото: Нацбанк

Номінал пам’ятної монети становить 5 грн. Вона виготовлена з нейзильберу. Тираж – 40 000 штук.

Придбати її можна відсьогодні з 10:00 в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Крім того, монети поступово реалізовуватимуться і банками-дистриб’юторами Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк і ПриватБанк.

Читайте також: Чорнобиль у масовій культурі – якою Зону відчуження бачать в іграх, кіно та серіалах

Чорнобильська катастрофа

Уночі 26 квітня 1986 року під час випробувань ядерного реактора на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС стався вибух. Почалася масштабна пожежа, а реактор з ядерним паливом було повністю зруйновано. Внаслідок аварії у повітря піднялася хмара радіоактивних речовин, яка накрила значні території України, Білорусі, а також частину Росії та країн Європи.Близько 5 млн га земель стали непридатними для сільськогосподарських робіт після аварії. Навколо ЧАЕС було створено 30-кілометрову зону відчуження.У 1986 році над будівлею 4 блоку ЧАЕС було зведено захисний "саркофаг", а у 2015 році ввели в експлуатацію нову арку "Укриття-2".

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube