Госслужащим изменят механизм начисления зарплат

В Украине хотят изменить механизм начисления оплаты труда государственным служащим. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заяви глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Александр Стародубцев.

По словам Стародубцева, украинцам, желающим зарабатывать деньги, идти на госслужбу не надо. Там, по его мнению, должна превалировать нефинансовая мотивация.

"Мы собираемся сделать нормальную модель зарплат, выровнять ее, сделать более прозрачной и справедливой. Но люди, которые хотят заработать денег, им не надо идти на госслужбу, деньги надо зарабатывать в бизнесе, а в госслужбе можно реализовать другие вещи. Можно научиться, потому что это самая сложная система, которая есть в стране, значительно сложнее бизнес. Уровень амбиций, задач и целей здесь просто на порядок выше, это огромный вызов и ответственность", - сказал глава НАГС.

Стародубцев подчеркнул, что зарплата госслужащих "очень непрозрачная, докручивается надбавками и стимулирует не то, что надо".

"У нас есть куча всевозможных надбавок за выслугу лет, за ранг, то есть, мы сами больше платим не за результат, а за то, что человек долго сидит на госслужбе. Это просто какая-то глупость. Давайте не будем платить людям за то, что они сидят, давайте платить за то, что они делают", - заявил он и добавил, что необходимо множество добавок дерегулировать, а начисление зарплат -упростить.

Глава НАГС считает, что нужно все, что считается номинальной надбавкой, назвать зарплатой, показывая это на сайтах работ. Он добавил, что государство не должно платить столько же, сколько платят на рынке, но важно зарплаты на госслужбе сопоставить с рыночными.

"Нам нужно сделать модель категоризации должностей. Нам надо понять, что этот главный специалист, этот экономист, этот юрист, а это IT-шник, и сравнивать их тогда с различными рынками. Ибо сегодня это просто "главный специалист", и мы не знаем, кто он, мы просто устанавливаем ему 9 000 грн оклада. С такой логикой мы не найдем хороших людей", - сказал Стародубцев.