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30.07.2019, 12:52

Сколько зарабатывают "люди государства". Инфографика

Сколько зарабатывают "люди государства". Инфографика

По данным анализа деклараций, средняя зарплата в госсекторе в 2018 году составляла 13 350 грн

Средняя зарплата во многих профессиях в госсекторе не ниже, чем средняя зарплата по Украине, которая в 2018 году составляла более 8 000 грн. Об этом свидетельствуют данные деклараций за 2018 год, которые проанализировали TEXTY.ORG.UA.

Средняя зарплата в проанализированных декларациях - более 13 350 грн. Такая разница связана с тем, что большая часть декларантов - это люди на руководящих должностях (начальники, руководители, главные бухгалтеры, директора и т.д.).

Наименьшая средняя зарплата - у социальных работников: 5 067 грн в месяц. Самая высокая - у судей, менеджеров и управляющих из Национального банка и Пенсионного фонда, детективов НАБУ.

Большой разброс в зарплатах - у городских голов. Самый "бедный" из них официально получает менее 10 000 грн (мэр одного из городских советов), самый богатый - более 100 000 грн (Терновский городской совет Днепропетровской области).

Интересно, что средняя зарплата водителей, которые заполняют декларации – 8 000 грн, а средняя по рынку за эту работу - 12 000 грн.

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Как отмечают авторы анализа, база деклараций, которые заполняют чиновники и другие должностные лица - невероятно велика. В 2016 году в НАЗК было подано 1,12 млн деклараций, в 2017 - 813 000 деклараций. В 2018 году эта цифра составила около 1,3 млн деклараций. Это почти 10% от всех, кто в Украине работает официально. В исследовании проанализированы около 1 млн ежегодных деклараций за 2018 год.

Напомним, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата в июне составила 10 783 грн, что на 5,3% больше, чем в мае и на 18%  - в годовом измерении.

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Теги: зарплата, декларации
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