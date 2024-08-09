Государство сэкономило более 3,3 млрд грн на закупке дронов – Минцифры
Государство сэкономило более 3,3 млрд грн благодаря новым правилам закупки дронов в 2024 году. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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Согласно отчету, опубликованному НАБУ, одна из наиболее эффективных сфер в первом полугодии 2024 года – закупки БпЛА в рамках Армии дронов.
"Сразу после первых контрактов на беспилотники Армии дронов мы выстроили жесткую систему контроля закупок и привлекли к этому НАБУ и САП", – отреагировал Федоров.
По словам министра, Госспецсвязи предоставляет детективам доступ к CRM-системе, где есть все контракты по дронам. НАБУ свободно может анализировать любую закупку, так как государство с этого года закупает БпЛА через закрытый функционал Prozorro.
Также для определения справедливых цен на украинские дроны по рекомендации НАБУ был создан supply chain. Это отдельные команды, совместно с детективами и журналистами исследующие ценообразование в сфере БпЛА.
Если производитель завысил стоимость дронов, он должен либо вернуть разницу, либо поставить дроны по реальной цене на эту сумму.
Такой подход дал результат более чем на 3,3 млрд грн, из которых на 1,8 млрд грн поставили дополнительно 18 413 дронов, а остальные 1,5 млрд грн вернули государству.
Для управления поставками государство использует инструменты от немецкой технологической компании SAP, что позволило управлять сроками поставок, отслеживать движение дронов от производителя к передовой.
- В июле 2023 года местные власти начали публиковать тендеры на закупку дронов для ВСУ.
- 23 июля сообщалось, что с начала полномасштабной войны государство купило 20 000 БпЛА для Сил обороны через электронный каталог Prozorro Market.
- 1 августа государство впервые объявило тендер на закупку украинских FPV-дронов.