Государство сэкономило более 3,3 млрд грн на закупке дронов – Минцифры

Экономия денег на закупке беспилотников позволила дополнительно приобрести для Сил обороны еще 18 413 дронов

Фото: ГСЧС

Государство сэкономило более 3,3 млрд грн благодаря новым правилам закупки дронов в 2024 году. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Согласно отчету, опубликованному НАБУ, одна из наиболее эффективных сфер в первом полугодии 2024 года – закупки БпЛА в рамках Армии дронов.

"Сразу после первых контрактов на беспилотники Армии дронов мы выстроили жесткую систему контроля закупок и привлекли к этому НАБУ и САП", – отреагировал Федоров.

По словам министра, Госспецсвязи предоставляет детективам доступ к CRM-системе, где есть все контракты по дронам. НАБУ свободно может анализировать любую закупку, так как государство с этого года закупает БпЛА через закрытый функционал Prozorro.

Также для определения справедливых цен на украинские дроны по рекомендации НАБУ был создан supply chain. Это отдельные команды, совместно с детективами и журналистами исследующие ценообразование в сфере БпЛА.

Если производитель завысил стоимость дронов, он должен либо вернуть разницу, либо поставить дроны по реальной цене на эту сумму.

Такой подход дал результат более чем на 3,3 млрд грн, из которых на 1,8 млрд грн поставили дополнительно 18 413 дронов, а остальные 1,5 млрд грн вернули государству.

Фото: Минцифры

Для управления поставками государство использует инструменты от немецкой технологической компании SAP, что позволило управлять сроками поставок, отслеживать движение дронов от производителя к передовой.