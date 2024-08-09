Держава зекономила понад 3,3 млрд грн на закупівлі дронів – Мінцифри

Економія грошей на закупівлі безпілотників дала змогу додатково придбати для Сил оборони ще 18 413 дронів

Фото: ДСНС

Держава зекономила понад 3,3 млрд грн завдяки новим правилам закупівлі дронів у 2024 році. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Згідно зі звітом, опублікованим НАБУ, одна з найбільш ефективних сфер у першому півріччі 2024 року – закупівлі БпЛА в межах Армії дронів.

"Одразу після перших контрактів на безпілотники Армії дронів ми збудували жорстку систему контролю закупівель і залучили до цього НАБУ та САП", – відреагував Федоров.

За словами міністра, Держспецзвʼязку надає детективам доступ до CRM-системи, де є всі контракти щодо дронів. НАБУ вільно може аналізувати кожну закупівлю, бо держава з цього року закуповує БпЛА через закритий функціонал Prozorro.

Також для визначення справедливих цін на українські дрони за рекомендацією НАБУ створили supply chain. Це окремі команди, які спільно з детективами та журналістами досліджують ціноутворення у сфері БпЛА.

Якщо виробник завищив вартість дронів, він має або повернути різницю, або поставити дрони за реальною ціною на цю суму.

Такий підхід дав результат на понад 3,3 млрд грн, з яких на 1,8 млрд грн поставили додатково 18 413 дронів, а інші 1,5 млрд грн повернули державі.

Фото: Мінцифри

Для управління постачаннями держава використовує інструменти від німецької технологічної компанії SAP, що дало змогу управляти термінами постачання, відстежувати рух дронів від виробника до передової.