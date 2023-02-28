Государству передали облигации Сбербанка на 1,1 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц передал государству облигации внутреннего государственного займа АО "Международный резервный банк" (бывший Сбербанк) номинальной стоимостью 1,1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Передача ОВГЗ осуществлена во исполнение решения СНБО Украины.

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Ранее на эти ценные бумаги был наложен арест. Однако по результатам совместной деятельности АО "МР банк" и ФГВФЛ 20 февраля следственный судья Подольского районного суда г.Киева вынес решение об удовлетворении ходатайства Фонда об отмене ареста. Благодаря этому Фонд смог обеспечить передачу государству ОВГЗ номинальной стоимостью 1,1 млрд грн.

По словам заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Ольги Билай, передача государству ОВГЗ и их аннулирование будет означать уменьшение внутреннего государственного долга и снижение нагрузки на государственный бюджет по их погашению.

Все активы российских банков, переданные государству Украина, будут направлены на возмещение убытков в результате российской агрессии.

В декабре 2021 года Сбербанк в Украине сменил название на Международный резервный банк – МР Банк.

Наталія Софієнко

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