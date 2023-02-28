UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Государству передали облигации Сбербанка на 1,1 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 13:52
Государству передали облигации Сбербанка на 1,1 млрд грн - Фото
Фото: depositphotos.com

Фонд гарантирования вкладов физических лиц передал государству облигации внутреннего государственного займа АО "Международный резервный банк" (бывший Сбербанк) номинальной стоимостью 1,1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Передача ОВГЗ осуществлена во исполнение решения СНБО Украины.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Ранее на эти ценные бумаги был наложен арест. Однако по результатам совместной деятельности АО "МР банк" и ФГВФЛ 20 февраля следственный судья Подольского районного суда г.Киева вынес решение об удовлетворении ходатайства Фонда об отмене ареста. Благодаря этому Фонд смог обеспечить передачу государству ОВГЗ номинальной стоимостью 1,1 млрд грн.

По словам заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Ольги Билай, передача государству ОВГЗ и их аннулирование будет означать уменьшение внутреннего государственного долга и снижение нагрузки на государственный бюджет по их погашению.

Все активы российских банков, переданные государству Украина, будут направлены на возмещение убытков в результате российской агрессии.

Наталія Софієнко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сбербанк актив банка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 