Украинская "дочка" российского Сбербанка официально сменила название
10.12.2021, 19:05
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
Сбербанк в Украине сменил название на Международный Резервный Банк – МР Банк. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на письмо, которое банк разослал контрагентам.
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В письме сказано, что 9 декабря 2021 года была зарегистрирована новая редакция устава банка. Название учреждения изменено с АО "Сбербанк" на АО "Международный Резервный Банк", на английском языке – International Reserve Bank или IR Bank.
"Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество между нашими финансовыми учреждениями", – говорится в письме банка, которое было направлено в адрес других украинских банков.
- 20 августа 2021 года Верховный суд завершил рассмотрение дела Ощадбанка против Сбербанк России и АО "Сбербанк" и признал за Ощадбанком право на торговую марку "Сбербанк" на территории Украины.
- 1 ноября Сбербанк принял решение поменять название одноименной "дочки" в Украине.
- 11 ноября 2021 года суд предоставил Сбербанку отсрочку на 9 месяцев для выполнения решения, которым был удовлетворен иск Ощадбанка и запрещено "дочке" Сбербанка использовать торговую марку "Сбербанк".
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