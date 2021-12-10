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Украинская "дочка" российского Сбербанка официально сменила название

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2021, 19:05
Украинская
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Сбербанк в Украине сменил название на Международный Резервный Банк – МР Банк. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на письмо, которое банк разослал контрагентам.

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В письме сказано, что 9 декабря 2021 года была зарегистрирована новая редакция устава банка. Название учреждения изменено с АО "Сбербанк" на АО "Международный Резервный Банк", на английском языке – International Reserve Bank или IR Bank.

"Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество между нашими финансовыми учреждениями", – говорится в письме банка, которое было направлено в адрес других украинских банков.

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Юрий Тарасовский
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Сбербанк Украина Ощадбанк Международный резервный банк МР Банк
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