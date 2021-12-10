Украинская "дочка" российского Сбербанка официально сменила название

Сбербанк в Украине сменил название на Международный Резервный Банк – МР Банк. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на письмо, которое банк разослал контрагентам.

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В письме сказано, что 9 декабря 2021 года была зарегистрирована новая редакция устава банка. Название учреждения изменено с АО "Сбербанк" на АО "Международный Резервный Банк", на английском языке – International Reserve Bank или IR Bank.

"Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество между нашими финансовыми учреждениями", – говорится в письме банка, которое было направлено в адрес других украинских банков.

20 августа 2021 года Верховный суд завершил рассмотрение дела Ощадбанка против Сбербанк России и АО "Сбербанк" и признал за Ощадбанком право на торговую марку "Сбербанк" на территории Украины.

1 ноября Сбербанк принял решение поменять название одноименной "дочки" в Украине.

11 ноября 2021 года суд предоставил Сбербанку отсрочку на 9 месяцев для выполнения решения, которым был удовлетворен иск Ощадбанка и запрещено "дочке" Сбербанка использовать торговую марку "Сбербанк".

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Юрий Тарасовский

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