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"Дочка" российского Сбербанка меняет название в Украине

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 08:58
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Российский Сбербанк меняет название одноименной "дочки" в Украине. Соответствующее решение было принято российским госбанком, сообщает Finbalance.

Полное название Акционерного общества "Сбербанк" будет Акционерное общество "Международный резервный банк". Сокращенное название – АО "МР Банк".

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"Уполномочить правление банка самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к порядку, условия использования банком новых знаков для товаров и услуг (ТМ)", – говорится в решении российского Сбербанка.

  • В августе 2021 года Верховный суд завершил рассмотрение дела Ощадбанка против Сбербанка России и АО Сбербанк и признал за Ощадбанком право на торговую марку "Сбербанк" на территории Украины.

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Наталия Софиенко
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Ощадбанк Сбербанк Международный резервный банк
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