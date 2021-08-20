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Ощадбанк выиграл пятилетнюю тяжбу против российского Сбербанка за торговую марку

20.08.2021, 14:54
Ощадбанк выиграл пятилетнюю тяжбу против российского Сбербанка за торговую марку - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Верховный суд завершил рассмотрение дела Ощадбанка против российского Сбербанк России и АО Сбербанк и признал за Ощадбанком право на торговую марку "Сбербанк" на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.   

"Дело находилось на рассмотрении судов первой и апелляционной инстанций более пяти лет и насчитывает тридцать томов материалов. Продолжительность рассмотрения дела обусловлена активным противостоянием АО "Сбербанк", которой сейчас обязан прекратить незаконное использование этой торговой марки в Украине", – говорится в сообщении. 

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В связи с решением Верховного суда Ощадбанк уверяет, что вердикт не повлияет на права и обязанности клиентов украинского банка-оппонента.  

"Это важное решение Верховного суда дает Сбербанку возможность более надежно защитить права и интересы своих клиентов", – уверены в Ощадбанке. 

Украинский госбанк в деле против российского Сбербанка представляли независимые адвокаты Ярослав и Татьяна Огневьюк. 

Ощадбанк настаивал на незаконности переименования украинской "дочки" Сбербанка России на Сбербанк и заявлял о нарушении прав интеллектуальной собственности еще с января 2016 года. В Ощадбанке считают, что Сбербанк России незаконно использует торговую марку "Сбербанк", что может вводить клиентов в заблуждение и определенным образом влиять на их поведение. 

  • 18 апреля 2017 года Хозяйственный суд Киева вынес решение, согласно которому десять торговых марок украинской "дочки" Сбербанка России признаны недействительными. В частности, суд запретил Сбербанку использовать торговую марку "Сбербанк". В ответ Сбербанк России подал встречный иск, который 10 августа 2020 года решен в пользу Ощадбанка. 10 июля 2020 года Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка России и отстоял свои права на торговую марку "Сбербанк". Была подана апелляция, но в мае 2021 года Ощадбанк ее выиграл. Дело перешло на рассмотрение Верховного суда. 

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Роман Брыль
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торговая марка Ощадбанк верховный суд сбербанк россии
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