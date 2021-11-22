Сбербанк должен до августа переименовать "дочку" в Украине

11 ноября 2021 года Хозяйственный суд Киева по ходатайству "дочки" российского Сбербанка предоставил ей отсрочку на 9 месяцев (до 11.08.2022) во исполнение решения, которым был удовлетворен иск Ощадбанка и запрещено "дочке" Сбербанка использование торговой марки "Сбербанк". Об этом пишет Finbalance.

Суд отметил, что принял во внимание необходимость совершения "дочкой" Сбербанка ряда мер по изменению наименования, сроки выполнения которых зависят в т.ч. от третьих лиц, а также учитывая разветвленность сети банка, количество клиентов и контрагентов, количество держателей карт с обозначением "Сбербанк", подлежащих изъятию.

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Ощадбанк высказывал мнение, что ходатайство "дочки" Сбербанка об отсрочке исполнения судебного решения беспочвенно, а "подсчеты срока исполнения решения суда не заслуживают внимания из-за их несоответствия действительности и надуманности".

По данным судебных материалов, на 1 августа 2021 года банк имел 89 отделений, 67 банкоматов, 3941 POS-терминал, его клиенты – 317 071 физлицо и 34 905 юрлиц, банк эмитировал 179 026 платежных карт (в т.ч. MasterCard – 106 938, Visa – 72 088).

20 августа 2021 года Верховный суд завершил рассмотрение дела Ощадбанка против российского Сбербанк России и АО Сбербанк и признал за Ощадбанком право на торговую марку "Сбербанк" на территории Украины.

1 ноября Сбербанк поменял название одноименной "дочки" в Украине на "Международный резервный банк".

4 ноября Сбербанк продал свои дочерние банки в Центральной и Восточной Европе.

9 ноября глава правления Сбербанка Герман Греф заявил, что Сбербанк не видит дальнейших перспектив работы своего дочернего банка в Украине и активно ищет варианты его продажи.

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Наталия Софиенко

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