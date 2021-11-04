Российский Сбербанк продает свои дочерние банки в Европе за 500 млн евро

Европейское подразделение российского Сбербанка – Sberbank Europe AG - подписало соглашение с группой компаний AIK Banka Beograd, Gorenjska Banka, Kraj и Agri Europe Cyprus о продаже своих дочерних банков в Центральной и Восточной Европе. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

В частности, Sberbank Europe продает дочерние банки в Боснии и Герцеговине (Sberbank BH d.d. Sarajevo и Sberbank a.d. Banja Luka), Хорватии (Sberbank d.d.), Венгрии (Sberbank Magyarorszag Zrt.), Сербии (Sberbank Srbija a.d. Beograd) и Словении (Sberbank banka d.d.).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Совокупные активы продаваемых банков – 7,3 млрд евро. Они имеют 162 филиала и обслуживают 600 000 клиентов.

Сумма сделки – 500 млн евро.

Из сделки исключена "дочка" Сбербанка в Чехии (Sberbank Czech Republic), которая продолжит работать по текущей бизнес-модели.

Sberbank Europe принял решение сократить свое присутствие в Центральной и Восточной Европе, чтобы сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели, говорится в заявлении банка.

Sberbank Europe AG со штаб-квартирой в Вене, Австрия, – банковская группа на 100% принадлежащая Сбербанку России. Представлена в Австрии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Чехии, Германии, Венгрии, Словении и Сербии. В 2014 году Sberbank Europe начал розничный банковский бизнес в Германии. Имеет около 800 000 клиентов, 187 филиалов, и насчитывает более 3900 сотрудников по всей Европе. Совокупные активы Sberbank Europe составляют 13 млрд евро по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.