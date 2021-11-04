Российский Сбербанк продает свои дочерние банки в Европе за 500 млн евро
04.11.2021, 13:55
Штаб-квартира Sberbank Europe в Вене (Фото: sberbank.at)
Европейское подразделение российского Сбербанка – Sberbank Europe AG - подписало соглашение с группой компаний AIK Banka Beograd, Gorenjska Banka, Kraj и Agri Europe Cyprus о продаже своих дочерних банков в Центральной и Восточной Европе. Об этом говорится в пресс-релизе банка.
В частности, Sberbank Europe продает дочерние банки в Боснии и Герцеговине (Sberbank BH d.d. Sarajevo и Sberbank a.d. Banja Luka), Хорватии (Sberbank d.d.), Венгрии (Sberbank Magyarorszag Zrt.), Сербии (Sberbank Srbija a.d. Beograd) и Словении (Sberbank banka d.d.).
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Совокупные активы продаваемых банков – 7,3 млрд евро. Они имеют 162 филиала и обслуживают 600 000 клиентов.
Сумма сделки – 500 млн евро.
Из сделки исключена "дочка" Сбербанка в Чехии (Sberbank Czech Republic), которая продолжит работать по текущей бизнес-модели.
Sberbank Europe принял решение сократить свое присутствие в Центральной и Восточной Европе, чтобы сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели, говорится в заявлении банка.
Sberbank Europe AG со штаб-квартирой в Вене, Австрия, – банковская группа на 100% принадлежащая Сбербанку России. Представлена в Австрии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Чехии, Германии, Венгрии, Словении и Сербии. В 2014 году Sberbank Europe начал розничный банковский бизнес в Германии. Имеет около 800 000 клиентов, 187 филиалов, и насчитывает более 3900 сотрудников по всей Европе. Совокупные активы Sberbank Europe составляют 13 млрд евро по состоянию на 31 декабря 2020 года.
- 20 августа Ощадбанк выиграл у Сбербанка пятилетнюю тяжбу за торговую марку. 1 ноября Сбербанк сменил название дочернего банка в Украине.
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