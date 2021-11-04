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Российский Сбербанк продает свои дочерние банки в Европе за 500 млн евро

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 13:55
Российский Сбербанк продает свои дочерние банки в Европе за 500 млн евро - Фото
Штаб-квартира Sberbank Europe в Вене (Фото: sberbank.at)
Европейское подразделение российского Сбербанка – Sberbank Europe AG - подписало соглашение с группой компаний AIK Banka Beograd, Gorenjska Banka, Kraj и Agri Europe Cyprus о продаже своих дочерних банков в Центральной и Восточной Европе. Об этом говорится в пресс-релизе банка.
В частности, Sberbank Europe продает дочерние банки в Боснии и Герцеговине (Sberbank BH d.d. Sarajevo и Sberbank a.d. Banja Luka), Хорватии (Sberbank d.d.), Венгрии (Sberbank Magyarorszag Zrt.), Сербии (Sberbank Srbija a.d. Beograd) и Словении (Sberbank banka d.d.). 

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Совокупные активы продаваемых банков – 7,3 млрд евро. Они имеют 162 филиала и обслуживают 600 000 клиентов. 

Сумма сделки – 500 млн евро. 

Из сделки исключена "дочка" Сбербанка в Чехии (Sberbank Czech Republic), которая продолжит работать по текущей бизнес-модели. 

Sberbank Europe принял решение сократить свое присутствие в Центральной и Восточной Европе, чтобы сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели, говорится в заявлении банка. 

Sberbank Europe AG со штаб-квартирой в Вене, Австрия, – банковская группа на 100% принадлежащая Сбербанку России. Представлена в Австрии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Чехии, Германии, Венгрии, Словении и Сербии. В 2014 году Sberbank Europe начал розничный банковский бизнес в Германии. Имеет около 800 000 клиентов, 187 филиалов, и насчитывает более 3900 сотрудников по всей Европе. Совокупные активы Sberbank Europe составляют 13 млрд евро по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

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Роман Брыль
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Сбербанк РФ продажа банка
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