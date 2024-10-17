Хакеры из Северной Кореи украли криптовалюты на $3 млрд. Деньги пошли на ядерные программы

Фото: Depositphotos

Хакеры из Северной Кореи с 2017 года похитили криптовалюты на сумму около $3 млрд. Этими деньгами финансируется более половины ядерных и ракетных программ КНДР. Об этом говорится в отчете Microsoft Digital Defense Report 2024.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Отмечается, что только в 2023 году была украдена почти треть этой суммы – от $600 млн до $1 млрд.

Начиная с прошлого года Microsoft определила три основных северокорейских хакерских группы, нацеленных на криптовалютные организации, в частности "Нефритовый снег", "Сапфировый снег" и "Цитриновый снег".

В отчете отмечается, что Северная Корея может приобщиться к созданию программ-вымогателей.

В частности, северокорейская группа Moonstone Sleet, обнаруженная в мае 2024 года, разработала специальный вариант программы-вымогателя под названием FakePenny, которая использовалась на организациях аэрокосмической и оборонной отраслей.

Аналитики Microsoft убеждены, что появление новых хакерских групп свидетельствует о том, что северокорейский режим расширяет свое участие в деятельности программ-вымогателей, усиливая использование инструментов киберпреступников для укрепления финансовых ресурсов и продвижения собственных стратегических интересов.