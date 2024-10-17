Хакери з Північної Кореї викрали криптовалюти на $3 млрд. Гроші пішли на ядерні програми
Хакери з Північної Кореї з 2017 року викрали криптовалюти на суму близько $3 млрд. Цими грошима фінансується понад половина ядерних і ракетних програм КНДР. Про це йдеться у звіті Microsoft Digital Defense Report 2024.
Зазначається, що лише у 2023 році було вкрадено майже третину цієї суми – від $600 млн до $1 млрд.
Починаючи з минулого року, Microsoft визначила три основні північнокорейські хакерські групи, націлені на криптовалютні організації, зокрема "Нефритовий сніг", "Сапфіровий сніг" та "Цитриновий сніг".
У звіті зазначається, що Північна Корея може також долучитися до створення програм-вимагачів.
Зокрема, північнокорейська група Moonstone Sleet, виявлена у травні 2024 року, розробила спеціальний варіант програми-вимагача під назвою FakePenny, що використовувалася на організаціях аерокосмічної та оборонної галузей.
Аналітики Microsoft переконані, що поява нових хакерських груп свідчить про те, що північнокорейський режим розширює свою участь у діяльності програм-вимагачів, посилюючи використання інструментів кіберзлочинців для зміцнення своїх фінансових ресурсів та просування власних стратегічних інтересів.
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