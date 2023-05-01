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Horizon Capital привлекла $254 млн инвестиций для украинских компаний

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01.05.2023, 13:48
Horizon Capital привлекла $254 млн инвестиций для украинских компаний - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Американская компания Horizon Capital смогла привлечь $254 млн для инвестиций в украинские компании через свой фонд Horizon Capital Growth Fund IV, сообщает пресс-служба Horizon Capital.

Промежуточный этап закрытия фонда прошел 28 апреля в Киеве.

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"Для некоторых международных инвесторов HCGF IV стал первой инвестицией в Украину с начала полномасштабного вторжения и открывает путь для миллиардов долларов финансирования еще многих достойных проектов в стране", – рассказала основатель и главный исполнительный директор компании Елена Кошарная.

В компании отмечают, что сумма, превысившая целевой размер нового фонда в $250 млн, демонстрирует высокий уровень интереса инвесторов привлекательными возможностями в быстрорастущих, высокоэффективных технологических и экспортно-ориентированных компаниях, в том числе в секторах легкой и пищевой промышленности, сфере инновационных потребительских товаров, финтеха и т.д.

Ожидается, что инвестиции Фонда будут способствовать устойчивости Украины и ее экономическому росту благодаря, в частности, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы, увеличению доступа к капиталу для малого и среднего бизнеса и содействию гендерному равенству.

Horizon Capital является ведущей частной инвестиционной компанией в Европе с активами на сумму свыше $1,2 млрд от инвесторов с базой капитала, превышающей $570 млрд. Компания привлекла свыше $580 млн в виде капитала роста для поддержки предпринимателей из Украины и Молдовы за пять лет. Фонды, управляемые Horizon Capital, инвестировали в более чем 160 компаний, в которых работает более 77 000 человек в регионе.
  • 22 сентября Международная финансовая корпорация (IFC) выделила $30 млн для создаваемого в управлении Horizon Capital фонда инвестиций в украинские компании.

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Наталія Софієнко
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Horizon Capital
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