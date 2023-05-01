Horizon Capital привлекла $254 млн инвестиций для украинских компаний
Американская компания Horizon Capital смогла привлечь $254 млн для инвестиций в украинские компании через свой фонд Horizon Capital Growth Fund IV, сообщает пресс-служба Horizon Capital.
Промежуточный этап закрытия фонда прошел 28 апреля в Киеве.
"Для некоторых международных инвесторов HCGF IV стал первой инвестицией в Украину с начала полномасштабного вторжения и открывает путь для миллиардов долларов финансирования еще многих достойных проектов в стране", – рассказала основатель и главный исполнительный директор компании Елена Кошарная.
В компании отмечают, что сумма, превысившая целевой размер нового фонда в $250 млн, демонстрирует высокий уровень интереса инвесторов привлекательными возможностями в быстрорастущих, высокоэффективных технологических и экспортно-ориентированных компаниях, в том числе в секторах легкой и пищевой промышленности, сфере инновационных потребительских товаров, финтеха и т.д.
Ожидается, что инвестиции Фонда будут способствовать устойчивости Украины и ее экономическому росту благодаря, в частности, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы, увеличению доступа к капиталу для малого и среднего бизнеса и содействию гендерному равенству.
- 22 сентября Международная финансовая корпорация (IFC) выделила $30 млн для создаваемого в управлении Horizon Capital фонда инвестиций в украинские компании.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Комментарии