Имущество Южного ГОКа передали в налоговый залог

Южный ГОК (фото – Facebook)

Имущество АО "Южный горно-обогатительный комбинат", который является совместным предприятием группы Метинвест Рината Ахметова, передано в налоговый залог из-за неуплаты налогового обязательства в размере 3,7 млрд грн. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Уплатить 3,7 млрд грн налогового обязательства в бюджет ЮГОК обязал Верховный суд. Решение касается налогов и штрафов, начисленных компании из-за неправомерного применения налоговых льгот при выплате дивидендов кипрским фирмам.

Проверка ГНС обнаружила, что в течение трех лет ЮГОК перечислил дивиденды 12 акционерам – резидентам Кипра – на общую сумму в 29,8 млрд грн. При выплате дивидендов применялась льготная ставка налогообложения – 5%, поэтому в бюджет было уплачено 1,49 млрд грн. Однако реальные получатели дохода – структуры в Нидерландах, а льготное налогообложение было незаконным.

На основании этого ГНС доначислила основной платеж в размере 2,98 млрд грн и штрафы на сумму 0,8 млрд грн.

Позицию налоговой ЮГОК обжаловал в суде, но Верховный суд отменил решение двух первых инстанций.

"К сожалению, сейчас решение суда плательщик игнорирует. В течение 10 дней, предусмотренных Налоговым кодексом Украины на добровольное исполнение денежного обязательства, сумма не была уплачена. С начала мая этот долг официально стал налоговым", – отметил Кравченко.

ГНС уже направила должнику письмо о необходимости уплаты налогового долга, налоговом требовании и приняла решение об описи имущества. На основании составленного и согласованного с налогоплательщиком акта имущество зарегистрировано в налоговый залог.

Если долг не заплатят, то имущество, описанное в налоговом залоге, будет реализовано в счет его погашения. Кроме того, на сумму долга начисляется пеня в размере 120% годовых учетной ставки НБУ.