Налоговая выиграла суд у ЮГОКа Ахметова: компания должна заплатить 3,7 млрд грн в бюджет

Фото: ЮГОК

Верховный суд обязал АО "Южный горно-обогатительный комбинат", которое является совместным предприятием группы Метинвест Рината Ахметова, заплатить в бюджет 3,7 млрд грн. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.

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Кравченко отметил, что решение касается налогов и штрафов, начисленных компании из-за неправомерного применения налоговых льгот при выплате дивидендов кипрским фирмам.

По информации ГНС, во время проверки было обнаружено, что в течение трех лет ЮГОК перечислил дивиденды 12 акционерам – резидентам Кипра – на общую сумму в 29,8 млрд грн.

При выплате дивидендов применялась льготная ставка налогообложения – 5%, поэтому в бюджет уплачено 1,49 млрд грн.

"Тщательная проверка показала, что эти кипрские компании – "технические". Полученные деньги оперативно перечислялись компаниям-резидентам Нидерландов. Следовательно, кипрские компании не являются бенефициарными владельцами дохода, льготное налогообложение – незаконно", – подчеркнул Краченко.

На основании этого ГНС доначислила основной платеж в размере 2,98 млрд грн и штрафы на сумму 0,8 млрд грн.

Позицию налоговой ЮГОК обжаловал в суде, но Верховный Суд отменил решение двух первых инстанций.

Теперь у ЮГОКа десять дней на уплату задолженности. В случае невыполнения этого обязательства ГНС будет вынуждена применить принудительные меры – заблокировать счета и арестовать имущество компании на сумму задолженности.

Согласно постановлению Днепровского окружного административного суда от 6 февраля 2024 года, ЮГОК настаивал, что деньги, которые кипрские компании получили в качестве дивидендов, не носили транзитного характера, поскольку хранились на счетах в течение нескольких месяцев до последующего перечисления.

Кроме того, компании-нерезиденты имели экономическую деятельность (управление инвестициями) и использовали полученные дивиденды, в частности, для депозитов, получая проценты.

Они платили налог с этих процентных доходов на Кипре, что также опровергает утверждение об их "техническом" характере.

Таким образом, ЮГОК заявлял, что обвинение ГНС было необоснованным, противоправным и подлежало отмене, поскольку факт перевода денег не свидетельствует о нарушении или фиктивности компаний.

В то же время ЮГОК указывал, что вмешательство в структуру выплаты дивидендов фактически означает препятствование реализации прав акционеров – резидентов другой юрисдикции, с которой в Украине заключено действующее налоговое соглашение.

ОБНОВЛЕНО в 18:23. Пресс-служба Южного ГОКа в комментарии LIGA.net подчеркнула, что дело касается дивидендов за 2017-2019 год.

Компания считает, что действовала в строгом соответствии с нормами Налогового кодекса и международного права, действующими в тот период.

"Кипрские компании, являющиеся акционерами актива, предоставили Южному ГОКу все необходимые документы для применения ставки налога на репатриацию дивидендов. В своих действиях Южный ГОК руководствовался действующими в то время разъяснениями Налоговой службы Украины и судебной практикой", — говорится в заявлении.

ЮГОК указывает, что административные суды первой и апелляционной инстанции не рассматривали дело по существу, а отменили налоговые уведомления-решения, прежде всего ссылаясь на мораторий на проведение налоговых проверок во время войны.

"Верховный суд Украины изменил ранее сложившуюся практику относительно моратория на проведение налоговых проверок и, без надлежащего изучения материалов дела, фактически взял на себя полномочия суда первой инстанции - принял новое, негативное для Южного ГОКа решение. Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что нестабильность налоговой политики и судебной практики, а также их обратное применение во времени создают серьезные риски для инвесторов и негативно влияют на развитие украинского бизнеса», - говорится в комментарии.