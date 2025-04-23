Податкова виграла суд у ПівдГЗК Ахметова: компанія має сплатити 3,7 млрд грн до бюджету

Фото: ПівдГЗК

Верховний суд зобов'язав АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", що є спільним підприємством групи Метінвест Ріната Ахметова, сплатити до бюджету 3,7 млрд грн. Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

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Кравченко зазначив, що рішення стосується податків та штрафів, нарахованих компанії через неправомірне застосування податкових пільг під час виплати дивідендів кіпрським фірмам.

За інформацією ДПС, під час перевірки було виявлено, що протягом трьох років ПівдГЗК перерахував дивіденди 12 акціонерам – резидентам Кіпру – на загальну суму у 29,8 млрд грн.

Під час виплати дивідендів застосовувалася пільгова ставка оподаткування – 5%, тому до бюджету сплачено 1,49 млрд грн.

"Ретельна перевірка показала, що ці кіпрські компанії – "технічні". Отримані гроші оперативно перераховувалися компаніям-резидентам Нідерландів. Отже, кіпрські компанії не є бенефіціарними власниками доходу, пільгове оподаткування – незаконне", – наголосив Краченко.

На підставі цього ДПС донарахувала основний платіж у розмірі 2,98 млрд грн та штрафи на суму 0,8 млрд грн.

Позицію податкової ПівдГЗК оскаржував у суді, але Верховний Суд скасував рішення двох перших інстанцій.

Тепер ПівдГЗК має десять днів на сплату заборгованості. У разі невиконання цього зобов'язання ДПС буде змушена застосувати примусові заходи – заблокувати рахунки та заарештувати майно компанії на суму заборгованості.

Згідно з ухвалою Дніпровського окружного адміністративного суду від 6 лютого 2024 року, ПівдГЗК наполягав, що гроші, які кіпрські компанії отримали як дивіденди, не мали транзитного характеру, оскільки зберігалися на рахунках протягом кількох місяців до подальшого перерахування.

Крім цього компанії-нерезиденти мали економічну діяльність (управління інвестиціями) та використовували отримані дивіденди, зокрема, для депозитів, отримуючи відсотки.

Вони сплачували податок з цих відсоткових доходів на Кіпрі, що також спростовує твердження про їх "технічний" характер.

Таким чином, ПівдГЗК заявляв, що звинувачення ДПС було необґрунтованим, протиправним та підлягало скасуванню, бо факт переказу грошей не свідчить про порушення чи фіктивність компаній.

Водночас ПівдГЗК вказував, що втручання у структуру виплати дивідендів фактично означає перешкоджання реалізації прав акціонерів – резидентів іншої юрисдикції, з якою в України укладена чинна податкова угода.

ОНОВЛЕНО о 18:23. Пресслужба Південного ГЗК в коментарі LIGA.net наголосила, що справа стосується дивідендів за 2017-2019 рік.

Компанія вважає, що діяла у суворій відповідності до норм Податкового кодексу та міжнародного права, які були чинними в той період.

"Кіпрські компанії, які є акціонерами активу, надали Південному ГЗК всі необхідні документи для застосування ставки податку на репатріацію дивідендів. У своїх діях Південний ГЗК керувався чинними на той час роз'ясненнями Податкової служби України та судовою практикою", – йдеться в заяві.

ПівдГЗК вказує, що адміністративні суди першої та апеляційної інстанції не розглядали справу по суті, а скасували податкові повідомлення-рішення, насамперед посилаючись на мораторій на проведення податкових перевірок під час війни.

"Верховний суд України змінив раніше сформовану практику щодо мораторію на проведення податкових перевірок і, без належного вивчення матеріалів справи, фактично взяв на себе повноваження суду першої інстанції — ухвалив нове, негативне для Південного ГЗК рішення. Зважаючи на вищезазначене, можна дійти висновку, що нестабільність податкової політики та судової практики, а також їхнє зворотне застосування у часі створюють серйозні ризики для інвесторів і негативно впливають на розвиток українського бізнесу", – йдеться в коментарі.