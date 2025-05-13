Майно Південного ГЗК передали в податкову заставу

Південний ГЗК (фото – Facebook)

Майно АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", що є спільним підприємством групи Метінвест Ріната Ахметова, передано в податкову заставу через несплату податкового зобов’язання в розмірі 3,7 млрд грн. Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

Сплатити 3,7 млрд грн податкового зобов’язання до бюджету ПівдГЗК зобовʼязав Верховний суд. Рішення стосується податків і штрафів, нарахованих компанії через неправомірне застосування податкових пільг під час виплати дивідендів кіпрським фірмам.

Перевірка ДПС виявила, що протягом трьох років ПівдГЗК переказував дивіденди 12 акціонерам – резидентам Кіпру – на загальну суму у 29,8 млрд грн. Під час виплати дивідендів застосовувалася пільгова ставка оподаткування – 5%, тому до бюджету сплачено 1,49 млрд грн. Однак реальними отримувачами доходу були структури в Нідерландах, а пільгове оподаткування було незаконним.

На підставі цього ДПС донарахувала основний платіж у розмірі 2,98 млрд грн і штрафи на суму 0,8 млрд грн.

Позицію податкової ПівдГЗК оскаржував у суді, але Верховний суд скасував рішення двох перших інстанцій.

"На жаль, наразі рішення суду платник ігнорує. Протягом 10 днів, передбачених Податковим кодексом України на добровільне виконання грошового зобов’язання, сума не була сплачена. З початку травня цей борг офіційно став податковим", – зазначив Кравченко.

ДПС вже надіслала боржнику лист щодо необхідності сплати податкового боргу, податкову вимогу та ухвалила рішення про опис майна. На підставі складеного та узгодженого з платником податків акту майно зареєстровано у податкову заставу.

Якщо борг не сплатять, то майно, описане у податкову заставу, буде реалізовано в рахунок його погашення. Крім того, на суму боргу нараховується пеня в розмірі 120% річних облікової ставки НБУ.