Индекс Биг-Мака: гривня остается среди "недооцененных" валют

Украинская гривня потеряла две позиции и заняла 52-е место из 56-ти в рейтинге Big Mac index журнала The Economist. Этот рейтинг отображает насколько низкие или высокие цены в стране относительно цен в США.

В январе 2021 года в Украине Биг-Мак стоит 62 грн при $5,66 в США. Таким образом "справедливый" обменный курс, уравнивающий цены в Украине и США, составляет 10,95 грн за доллар, а фактический обменный курс – 28,14 грн/$. Согласно рейтингу, украинская гривня якобы "недооценена" на 61,1%.

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Наиболее "недооцененными" валютами мира, по данным Big Mac index, являются валюты ЮАР, Турции, России и Ливана. Самые "переоцененные" валюты – швейцарский франк, шведская крона и норвежская крона.

Стоит напомнить, что индекс Биг-Мака некорректно использовать для реального сравнения валют. Он основан на теории паритета покупательной способности и используется как шуточный показатель стоимости валюты. Также важный момент – в списке индекса лишь 56 валют, тогда как в мире их около 200.

Авторы концепции признают, что "бургерономика никогда не была точным показателем стоимости валюты". Кроме того, в разных странах мира не все продукты-составляющие Биг Мака локального производства. Биг-Мак в Украине может стоить дешевле еще и потому, что для него используют местное мясо и салат. Соответственно в странах, куда это мясо еще нужно доставить и разгрузить, он может быть дороже.

В начале 2020 годав в рейтинге Big Mac index Украина заняла 50-е место.

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Наталия Софиенко

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