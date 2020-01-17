Индекс Биг Мака: The Economist назвал "реальную" стоимость валют

В рейтинге Big Mac index от британского журнала The Economist Украина заняла 50-е место. Этот рейтинг отображает насколько низкие или высокие цены в стране относительно цен в США.
По данным издания, в январе 2020 года в Украине один Биг-Мак стоит 57 грн при $5,67 в США. Таким образом "справедливый" обменный курс, уравнивающий цены в Украине и США, составляет 10,05 грн за доллар, а фактический обменный курс - 23,99 грн/$. Согласно рейтингу, украинская гривня "недооценена" на 58,1%.
Три последние позиции рейтинга самых "недооцененных" валют занимают румынский лей (61%), российский рубль (61,2%) и южноафриканский рэнд (62%).
Согласно рейтингу, только две валюты переоценены: швейцарский франк (+18,4%) и норвежская крона (+5,3%).