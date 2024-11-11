Индия хочет торговать с Россией в рупиях для ослабления зависимости от доллара
Индия выступает за то, чтобы больше торговых соглашений с Россией совершалось в рупиях, потому что это поможет уменьшить зависимость страны от доллара и частично изолировать экономику от глобальных потрясений. Об этом пишет Bloomberg.
"Взаимные расчеты в национальных валютах имеют большое значение", – заявил министр иностранных дел страны Субрахманьям Джайшанкар на индийско-российском бизнес-форуме в Мумбаи.
Торговля между Индией и Россией выросла в пять раз за последние три года, потому что Индия импортирует российскую нефть, в то время как большинство других стран отказались от нее после вторжения в Украину.
Двусторонний товарооборот стран составляет $66 млрд, что делает их цель в $100 млрд к 2030 году более чем реалистичной.
Переход на расчеты в местной валюте с некоторыми партнерами, такими как Россия, поможет Индии снизить зависимость от доллара и частично изолировать свою экономику от глобальных потрясений. Но эти усилия пока не принесли желаемых результатов.
Индия имеет большой торговый дефицит с Россией в размере $57 млрд, то есть покупает у Москвы больше, чем снабжает. Это приводит к тому, что Россия получает больше индийских рупий, чем ей нужно для покупки таких товаров как электроника, лекарства, морепродукты и сталь.
Индия в большинстве своем импортирует из России нефть и оборонное оборудование и поддерживает со страной дружеские отношения, несмотря на возражения со стороны таких стран, как Германия, Япония и США.
Россия хочет диверсифицировать торговлю с Индией, увеличив долю несырьевых и высокотехнологичных товаров, таких как беспилотные технологии и возобновляемые источники энергии.
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