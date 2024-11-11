Індія хоче торгувати з Росією у рупіях для послаблення залежності від долара

Торгівля між Росією та Індією зросла уп'ятеро за останні три роки

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Індія виступає за те, щоб більше торгівельних угод з Росією здійснювалося в рупіях, бо це допоможе зменшити залежність країни від долара і частково ізолювати економіку від глобальних потрясінь. Про це пише Bloomberg.

"Взаємні розрахунки в національних валютах мають велике значення", – заявив міністр закордонних справ країни Субрахманьям Джайшанкар на індійсько-російському бізнес-форумі в Мумбаї.

Торгівля між Індією та Росією зросла уп'ятеро за останні три роки, бо Індія імпортує російську нафту, тоді як більшість інших країн відмовилися від неї після вторгнення в Україну.

Двосторонній товарообіг країн наразі становить $66 млрд, що робить їхню мету у $100 млрд до 2030 року більш ніж реалістичною.

Перехід на розрахунки в місцевій валюті з деякими партнерами, такими як Росія, допоможе Індії зменшити залежність від долара і частково ізолювати свою економіку від глобальних потрясінь. Але ці зусилля поки що не принесли бажаних результатів.

Індія має великий торгівельний дефіцит з Росією у розмірі $57 млрд, тобто купує у Москви більше, ніж постачає. Це призводить до того, що Росія отримує більше індійських рупій, ніж їй потрібно для купівлі таких товарів, як електроніка, ліки, морепродукти та сталь.

Індія в більшості імпортує з Росії нафту та оборонне обладнання та підтримує з країною дружні відносини, незважаючи на заперечення з боку таких країн, як Німеччина, Японія і США.

Росія хоче диверсифікувати торгівлю з Індією, збільшивши частку несировинних і високотехнологічних товарів, таких як безпілотні технології та відновлювані джерела енергії.