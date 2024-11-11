Індія хоче торгувати з Росією у рупіях для послаблення залежності від долара
Індія виступає за те, щоб більше торгівельних угод з Росією здійснювалося в рупіях, бо це допоможе зменшити залежність країни від долара і частково ізолювати економіку від глобальних потрясінь. Про це пише Bloomberg.
"Взаємні розрахунки в національних валютах мають велике значення", – заявив міністр закордонних справ країни Субрахманьям Джайшанкар на індійсько-російському бізнес-форумі в Мумбаї.
Торгівля між Індією та Росією зросла уп'ятеро за останні три роки, бо Індія імпортує російську нафту, тоді як більшість інших країн відмовилися від неї після вторгнення в Україну.
Двосторонній товарообіг країн наразі становить $66 млрд, що робить їхню мету у $100 млрд до 2030 року більш ніж реалістичною.
Перехід на розрахунки в місцевій валюті з деякими партнерами, такими як Росія, допоможе Індії зменшити залежність від долара і частково ізолювати свою економіку від глобальних потрясінь. Але ці зусилля поки що не принесли бажаних результатів.
Індія має великий торгівельний дефіцит з Росією у розмірі $57 млрд, тобто купує у Москви більше, ніж постачає. Це призводить до того, що Росія отримує більше індійських рупій, ніж їй потрібно для купівлі таких товарів, як електроніка, ліки, морепродукти та сталь.
Індія в більшості імпортує з Росії нафту та оборонне обладнання та підтримує з країною дружні відносини, незважаючи на заперечення з боку таких країн, як Німеччина, Японія і США.
Росія хоче диверсифікувати торгівлю з Індією, збільшивши частку несировинних і високотехнологічних товарів, таких як безпілотні технології та відновлювані джерела енергії.
- Президент Зеленський заявив, що Індія може вплинути на закінчення війни, якщо відмовиться від купівлі нафти з Росії.
- 12 жовтня повідомлялося, що Індія різко стала другим за величиною постачальником критично важливих технологій для Росії, на які діють обмеження західних санкцій.
- 22 жовтня стало відомо, що індійські нафтопереробні заводи відіграють ключову роль в обході Росією західних санкцій.