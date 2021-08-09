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"Каннибализация финансов". JPMorgan прогнозирует проблемы из-за цифровых валют

09.08.2021, 13:30
Фото: depositphotos.com

Клиенты коммерческих банковских структур начнут переводить сбережения на счета регуляторов после внедрения национальных цифровых валют (CBDC). Такое опасение выразил стратег JPMorgan Джош Янгер, пишет Bloomberg.

По его словам, быстрое создание национальных цифровых валют (CBDC) может привести к "каннибализации" коммерческой финансовой системы. В банке заявили, что создание новых каналов розничных кредитов и платежей на основе CBDC не должно происходить за счет существующей финансовой системы.

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По мнению Янгера, клиенты начнут переводить свои средства из частных банков на счета CBDC в центральных банках, что угрожает стабильности частного банковского сектора. "В случае поспешного создания национальных цифровых валют они могут лишить коммерческие банки от 20% до 30% финансирования", — утверждает Янгер.

Он предложил ввести лимит в $2500 для хранения национальной цифровой валюты на счетах центральных банков. По его мнению, это удовлетворит потребности большинства домохозяйств и не окажет сильного влияния на финансирование коммерческих банков. У большей части американских семей на банковском счете меньше $1000, поэтому ограничение в $2500 является выигрышным.

CBDC (Central Bank Digital Currency) — цифровые валюты центральных банков или национальные криптовалюты.  их изучением заняты многие страны по всему миру, включая США и Японию. Китай, в свою очередь, готовится в ближайшее время запустить первые выплаты в национальной криптовалюте.

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Наталия Софиенко
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JPMorgan CBDC национальные цифровые валюты
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