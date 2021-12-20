JPMorgan оштрафовали на $200 млн: сотрудники не правильно вели бизнес-переписки

Регуляторные органы США оштрафовали JPMorgan Chase на $200 млн. Сотрудники отдела ценных бумаг компании избегали надзора и обсуждали бизнес-процессы на личных мобильных телефонах, пишет The New York Times.

JPMorgan не сохранил данные о коммуникациях примерно 100 людей и десятки тысяч сообщений, касавшихся, в частности, вопросов инвестиционной стратегии, встреч с клиентами, а также оценки ежедневных событий или трендов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Сохранение коммуникаций является очень важным для программ контроля и правоприменения SEC, и когда компании не выполняют это требование, как в случае JPMorgan, они прямо подрывают нашу способность защищать инвесторов и беречь целостность рынков", – заявил директор по правоприменению SEC Гурбир Греваль.

Компания JPMorgan признала, что ее поведение нарушает федеральные законы о ценных бумагах и торговле товарами, направленными на защиту инвесторов и поддержание справедливых рынков. Компания согласилась оплатить штраф в размере $200 млн за нарушение, а также пообещала нанять консультанта по соблюдению нормативных требований, чтобы пересмотреть собственную политику и процедуры хранения цифровых сообщений.

JPMorgan Chase – самый большой по размерам активов банковский холдинг США. Относится к "Большой четверке" крупнейших банков страны. Ведет деятельность в сфере инвестиций, финансовых услуг, управления частными капиталами и так далее. Владеет активами общей суммой более $3,68 трлн.

В 2020 году JP Morgan Chase согласился выплатить более $920 млн за манипуляции с облигациями.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.