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JPMorgan оштрафовали на $200 млн: сотрудники не правильно вели бизнес-переписки

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2021, 13:06
JPMorgan оштрафовали на $200 млн: сотрудники не правильно вели бизнес-переписки - Фото
JP Morgan (Фото: depositphotos.com)

Регуляторные органы США оштрафовали JPMorgan Chase на $200 млн. Сотрудники отдела ценных бумаг компании избегали надзора и обсуждали бизнес-процессы на личных мобильных телефонах, пишет The New York Times.

JPMorgan не сохранил данные о коммуникациях примерно 100 людей и десятки тысяч сообщений, касавшихся, в частности, вопросов инвестиционной стратегии, встреч с клиентами, а также оценки ежедневных событий или трендов.

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"Сохранение коммуникаций является очень важным для программ контроля и правоприменения SEC, и когда компании не выполняют это требование, как в случае JPMorgan, они прямо подрывают нашу способность защищать инвесторов и беречь целостность рынков", – заявил директор по правоприменению SEC Гурбир Греваль.

Компания JPMorgan признала, что ее поведение нарушает федеральные законы о ценных бумагах и торговле товарами, направленными на защиту инвесторов и поддержание справедливых рынков. Компания согласилась оплатить штраф в размере $200 млн  за нарушение, а также пообещала нанять консультанта по соблюдению нормативных требований, чтобы пересмотреть собственную политику и процедуры хранения цифровых сообщений.

JPMorgan Chase – самый большой по размерам активов банковский холдинг США. Относится к "Большой четверке" крупнейших банков страны. Ведет деятельность в сфере инвестиций, финансовых услуг, управления частными капиталами и так далее. Владеет активами общей суммой более $3,68 трлн.

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Наталия Софиенко
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