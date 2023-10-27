Кабинет министров хочет ввести новый налог на землю: что предлагают

Кабинет министров хочет ввести новый налог на землю в Украине, предлагается взимать налог за заповедные земли. Предложение правительства внесено как изменения в Налоговый кодекс, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Соответствующий проект закона был одобрен на заседании Кабмина.

Законопроект предлагает внести изменения в Налоговый кодекс, которыми предусматривает установить ставки земельного налога на земельные участки, принадлежащие к землям природно-заповедного фонда, в размере, не превышающем 0,1% от их нормативной денежной оценки.

По действующему законодательству, от земельного налога освобождаются заповедники, в том числе историко-культурные, национальные природные парки, заказники (кроме охотничьих), региональные ландшафтные парки, ботанические сады, дендрологические и зоологические парки, монументы.

Ставка налога за земельные участки, нормативная денежная оценка которых проведена, устанавливается в размере не более 3% от их нормативной денежной оценки:

→ для земель общего пользования — не более 1% их нормативной денежной оценки;

→ для сельскохозяйственных угодий — не менее 0,3% и не более 1% их нормативной денежной оценки;

→ для лесных земель — не более 0,1% их нормативной денежной оценки.

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