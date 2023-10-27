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Кабінет міністрів хоче ввести новий податок на землю: що пропонують

Этот материал также доступен на русском
27.10.2023, 17:25
Кабінет міністрів хоче ввести новий податок на землю: що пропонують - Фото
Фото - Денис Вишневський:Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Кабінет міністрів хоче ввести новий податок на землю в Україні, пропонується стягувати податок за заповідні землі. Пропозиція уряду внесена як зміни до Податкового кодексу, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Відповідний проєкт закону схвалили на засіданні Кабміну.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу, якими встановити ставки земельного податку на земельні ділянки, які належать до земель природно-заповідного фонду, в розмірі, що не перевищує 0,1% від їх нормативної грошової оцінки.

За чинним законодавством, від земельного податку звільняються заповідники, зокрема історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні й зоологічні парки, пам'ятки.

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3% від їх нормативної грошової оцінки:

→ для земель загального користування — не більше 1 % від їх нормативної грошової оцінки;
→ для сільськогосподарських угідь — не менше 0,3 % та не більше 1% від їх нормативної грошової оцінки;
→ для лісових земель — не більше 0,1 % від їх нормативної грошової оцінки.

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Наталія Софієнко
кабмінринок земліподаткизміни до Податкового кодексу
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