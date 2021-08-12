Кабмин хочет, чтобы НБУ согласовывал с ним монетарную политику

НБУ ведет грамотную политику, но ее нужно согласовать с правительством, чтобы она соответствовала целям "Стратегии Украины 2030" по росту ВВП. Об этом сообщил министр экономики Алексей Любченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, Нацбанк ведет грамотную политику в сдерживании инфляции, но его мнение по этому поводу расходится с мнением Национального банка. Он уверен, что причины инфляции не связанные с монетарными факторами.

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"НБУ ведет грамотную политику в этом, но ее мы должны вместе согласовать, чтобы она соответствовала целям "Стратегии Украины 2030" по росту ВВП. Это означает, что следует искать баланс между кредитованием, инфляцией и развитием реального сектора", – считает первый вице-премьер.

Любченко подчеркнул, что важно, чтобы заработная плата росла быстрее инфляции, а инфляция была прогнозируемой.

Он также выразил надежду, что в Украине скоро появятся фондовые инструменты для укрепления экономики, так как сейчас трансмиссия монетарной политики в Украине ограничена. "Я понимаю НБУ, беспокоится за инфляцию и стабильную денежную единицу. Однако трансмиссия монетарной политики в Украине ограничено и работает в одноканальном режиме – через валютный рынок", – сказал он.

"Фондового рынка фактически нет, банковское кредитование находится в состоянии стагнации. Слова "факторинг" даже не слышим. Если бы работали эти финансовые инструменты, проблем с эффективным оборотом денег в Украине не было, и Национальный банк вел бы тогда другую монетарную политику", – сказал Любченко.

По его мнению, необходимо переформатировать работу Совета финансовой стабильности, которая объединяет для координации Нацбанк, НКЦБФР, Минфин и Фонд гарантирования вкладов физлиц.

Инфляция на потребительском рынке в июле 2021 года по сравнению с июнем составила 0,1%, с начала года – 6,5%, к июлю прошлого года – 10,2%. Последний раз инфляция в Украине достигала двузначного числа по итогам 2017 года (13,7%).

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Наталия Софиенко

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