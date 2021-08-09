Годовая инфляция достигла двузначных значений впервые с 2018 года

Инфляция на потребительском рынке в июле 2021 года по сравнению с июнем составила 0,1%, с начала года – 6,5%, к июлю прошлого года – 10,2%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

На потребительском рынке Украины в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,1%. Больше всего (на 8,5%) подешевели овощи. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

На 0,7-0,5% снизились цена на подсолнечное масло, сало, фрукты. Подорожал сахар (на 6,7%), мясо и мясопродукты, масло, кисломолочная продукция, сметана, яйца (на 0,8-0,3%).

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, в том числе, на табачные изделия на 0,9%, алкогольные напитки – на 0,7%.

Одежда и обувь подешевели на 5,2%. В частности, обувь – на 5,8%, одежда – на 4,7%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,6% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 3,3%, аренду жилья – 0,7%, отмечают в Госстате.

Цены на транспорт выросли на 1,1% в первую очередь за счет подорожания проезда на автодорожном пассажирском транспорте на 2,4%, топлива и масел – на 2,7%.

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Роман Брыль

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