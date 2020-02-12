Кабмин направил 2,2 млрд грн на надбавки и премии учителям

Кабинет министров направил дополнительно 2,2 млрд грн на зарплаты учителям. Выплаты будут осуществлять из расчета реального количества учеников. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По словам министра образования Анны Новосад, впервые за четыре года при расчете количества денег на зарплаты учителей были учтены данные этого года, а не прошлого.

"Поскольку в формулу, по которой рассчитывается заработная плата, закладывается показатель наполняемости класса, эти данные существенно влияют на формирование бюджета. Деньги, которые мы сейчас "докинули" на места, не повлияют на ставку или обязательные выплаты. Однако они позволят местным властям платить полную надбавку за престижность и премии" – пояснила министр.

Новосад добавила, что это решение не повлияет на учителей, которым и до этого выплачивались все надбавки и премии. К примеру, учителям в Киеве. В это же время, добавила она, что правительство хочет изменить подход к выплате зарплаты учителям, увеличив базовую ставку.

В Кабмине отметили, что благодаря выделенным средствам, бюджеты городов областного значения увеличатся на 933,6 млн грн, на 588,4 млн вырастут районные бюджеты и на 712,3 млн грн - бюджеты объединенных территориальных общин.