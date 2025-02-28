Кабмин обновил порядок бронирования: предусмотрены четыре изменения

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Кабинет министров на заседании 28 февраля внес изменения в порядок бронирования военнообязанных в Украине во время мобилизации и военного времени. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Изменения вносятся в постановление №76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" от 27 января 2023 года.

Они предполагают:

→ учет работников, призванных на военную службу во время мобилизации после 18 мая 2024 года, в общем количестве военнообязанных, подлежащих бронированию;

→ неприменение к государственным органам требования по поводу 72-часовой проверке сведений о работнике при бронировании;

→ уменьшение срока аннулирования отсрочки работников предприятий, учреждений и организаций до пяти дней;

→ введение месячного периода для оценки размера средней заработной платы работников при определении критически важных предприятий для экономики.

Кабинет министров также поручил Пенсионному фонду и Министерству цифровой трансформации в течение месяца обеспечить электронное взаимодействие между реестром застрахованных лиц и Единым государственным веб-порталом электронных услуг для проверки информации о заработной плате военнообязанных работников.