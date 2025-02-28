Кабмін оновив порядок бронювання: передбачені чотири зміни

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Кабінет міністрів на засіданні 28 лютого вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних в Україні під час мобілізації та на воєнний час. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Зміни вносяться до постанови №76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 27 січня 2023 року.

Вони передбачають:

→ врахування працівників, призваних на військову службу під час мобілізації після 18 травня 2024 року, у загальній кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню;

→ незастосування до державних органів вимоги щодо 72-годинної перевірки відомостей про працівника під час бронювання;

→ зменшення строку для анулювання відстрочки працівників підприємств, установ та організацій до п'яти днів;

→ запровадження місячного періоду для оцінки розміру середньої заробітної плати працівників під час визначення критично важливих підприємств для економіки.

Кабінет міністрів також доручив Пенсійному фонду та Міністерству цифрової трансформації протягом місяця забезпечити електронну взаємодію між реєстром застрахованих осіб та Єдиним державним вебпорталом електронних послуг для перевірки інформації про заробітну плату військовозобов'язаних працівників.