Кабмин разрешил покупать жилье медикам в прифронтовых регионах не только в селах, но и в городах

Жилье для медиков можно будет приобрести в населенном пункте, где расположено основное их место работы или в соседнем – на расстоянии до 30 км

Фото пресс-службы Кабмина

Медики в прифронтовых регионах смогут получить жилье в радиусе до 30 км от места работы как в сельской местности, так и в городах. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

Учреждения здравоохранения за средства госбюджета смогут покупать жилье для медиков, основное рабочее место которых расположено в городах прифронтовых областей. Свириденко уточнила, что речь идет о Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях.

На это в госбюджете на 2026 год предусмотрено 100 млн грн.

"Жилое помещение можно приобрести в населенном пункте, где расположено основное место работы медработника, или в другом соседнем – на расстоянии до 30 километров. Выбрать жилье можно будет также в Запорожье, Сумах, Харькове и Херсоне – городах в зоне активных боевых действий", – написала она.

В то же время покупать жилье в других областных центрах нельзя.

Премьер отметила, что служебное жилье будет предоставляться медицинским работникам на время работы.