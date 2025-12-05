Кабмин установил размер ежемесячных выплат для воинов, награжденных Крестом боевых заслуг

Если человек имеет право на выплаты за несколько наград, он может получать только одну на выбор, отметили в правительстве

Фото: пресс-служба Кабмина

Кабмин утвердил ежемесячную выплату для награжденных Крестом боевых заслуг. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Выплата составит 1,5 минимальной зарплаты, установленной на 1 января соответствующего года. По состоянию на сейчас это 12 000 грн.

В то же время, если человек имеет право на выплаты за несколько наград, он может получать только одну на выбор:

за орден "Золотая Звезда" – 24 000 грн;

за орден Богдана Хмельницкого трех степеней – 16 000 грн;

за ордена "За мужество" трех степеней и княгини Ольги трех степеней – 8000 грн;

за награду "Крест боевых заслуг" – 12 000 грн.

Награда "Крест боевых заслуг" учреждена 5 мая 2022 года. Ее вручают за выдающуюся личную храбрость и отвагу или выдающийся геройский поступок во время выполнения боевой задачи в условиях опасности для жизни и непосредственного столкновения с противником, а также выдающиеся успехи в управлении войсками.