Кабмин установил размер ежемесячных выплат для воинов, награжденных Крестом боевых заслуг
Елена Кравченко
Редактор новостей LIGA.net
Кабмин утвердил ежемесячную выплату для награжденных Крестом боевых заслуг. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Выплата составит 1,5 минимальной зарплаты, установленной на 1 января соответствующего года. По состоянию на сейчас это 12 000 грн.
В то же время, если человек имеет право на выплаты за несколько наград, он может получать только одну на выбор:
- за орден "Золотая Звезда" – 24 000 грн;
- за орден Богдана Хмельницкого трех степеней – 16 000 грн;
- за ордена "За мужество" трех степеней и княгини Ольги трех степеней – 8000 грн;
- за награду "Крест боевых заслуг" – 12 000 грн.
Награда "Крест боевых заслуг" учреждена 5 мая 2022 года. Ее вручают за выдающуюся личную храбрость и отвагу или выдающийся геройский поступок во время выполнения боевой задачи в условиях опасности для жизни и непосредственного столкновения с противником, а также выдающиеся успехи в управлении войсками.
- В конце июля 2025 года президент Владимир Зеленский сообщал, что Крестом боевых заслуг отмечены 318 военнослужащих.
