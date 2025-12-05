Кабмін встановив розмір щомісячних виплат для воїнів, нагороджених Хрестом бойових заслуг

Якщо людина має право на виплати за кілька нагород, вона може отримувати лише одну на вибір, зазначили в уряді

Фото: пресслужба Кабміну

Кабмін затвердив щомісячну виплату для нагороджених Хрестом бойових заслуг. Про це повідомила пресслужба уряду.

Виплата становитиме 1,5 мінімальної зарплати, яка встановлена на 1 січня відповідного року. Станом на зараз це 12 000 грн.

Водночас, якщо людина має право на виплати за кілька нагород, вона може отримувати лише одну на вибір:

за орден "Золота Зірка" – 24 000 грн;

за орден Богдана Хмельницького трьох ступенів – 16 000 грн;

за ордени "За мужність" трьох ступенів і княгині Ольги трьох ступенів – 8000 грн;

за відзнаку "Хрест бойових заслуг" – 12 000 грн.

Нагороду "Хрест бойових заслуг" засновано 5 травня 2022 року. Її вручають за видатну особисту хоробрість і відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання в умовах небезпеки для життя та безпосереднього зіткнення із супротивником, а також видатні успіхи в управлінні військами.