Кабмин утвердил требования к цифровым кошелькам и правила их работы

Украина сделала еще один шаг к внедрению цифрового кошелька по европейской модели

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Кабинет министров утвердил постановление, открывающее путь к использованию цифровых кошельков с электронной идентификацией (еID) в Украине. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

Это следующий этап в интеграции в единое цифровое пространство с ЕС.

Принятое постановление определяет требования к цифровым кошелькам – как украинским, так и европейским – и устанавливает правила их работы в соответствии со стандартами eIDAS 2.0. То есть с соблюдением требований безопасности, защиты данных и взаимного признания электронной идентификации между странами.

Справка Цифровой кошелек – это приложение, в котором можно хранить документы, ID-данные, электронную подпись и пользоваться ими онлайн. С его помощью можно подтверждать личность, получать госуслуги, открывать счета, регистрировать SIM-карту или использовать электронный рецепт. В случае его внедрения эти услуги будут доступны как в Украине, так и за рубежом. – это приложение, в котором можно хранить документы, ID-данные, электронную подпись и пользоваться ими онлайн. С его помощью можно подтверждать личность, получать госуслуги, открывать счета, регистрировать SIM-карту или использовать электронный рецепт. В случае его внедрения эти услуги будут доступны как в Украине, так и за рубежом.

Минцифры отмечает, что это второй шаг по внедрению цифрового кошелька по европейской модели. Впереди – тестирование, техническая интеграция и запуск.

Работа Минцифры по адаптации с требованиями EU Digital Identity Wallet осуществляется при поддержке Европейского Союза в рамках проекта DT4UA, реализуемого эстонской Академией электронного управления. Участие Дии в совместно управляемом Францией и Германией пилотном проекте POTENTIAL софинансируется ЕС.