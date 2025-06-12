Кабмин утвердил требования к цифровым кошелькам и правила их работы
Кабинет министров утвердил постановление, открывающее путь к использованию цифровых кошельков с электронной идентификацией (еID) в Украине. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.
Это следующий этап в интеграции в единое цифровое пространство с ЕС.
Принятое постановление определяет требования к цифровым кошелькам – как украинским, так и европейским – и устанавливает правила их работы в соответствии со стандартами eIDAS 2.0. То есть с соблюдением требований безопасности, защиты данных и взаимного признания электронной идентификации между странами.
Минцифры отмечает, что это второй шаг по внедрению цифрового кошелька по европейской модели. Впереди – тестирование, техническая интеграция и запуск.
Работа Минцифры по адаптации с требованиями EU Digital Identity Wallet осуществляется при поддержке Европейского Союза в рамках проекта DT4UA, реализуемого эстонской Академией электронного управления. Участие Дии в совместно управляемом Францией и Германией пилотном проекте POTENTIAL софинансируется ЕС.
- Интеграцию EUDI Wallet и украинских персональных цифровых документов планируют завершить до конца 2026 года. Ожидается, что Украина станет единственным государством из 20 стран-участниц, не являющимся членом ЕС, где будут доступны услуги EUDI Wallet.