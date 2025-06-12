Кабмін затвердив вимоги до цифрових гаманців і правила їх роботи

Україна зробила ще один крок до впровадження цифрового гаманця за європейською моделлю

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Кабінет міністрів затвердив постанову, яка відкриває шлях до використання цифрових гаманців з електронною ідентифікацією (eID) в Україні. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Це наступний етап в інтеграції в єдиний цифровий простір з ЄС.

Ухвалена постанова визначає вимоги до цифрових гаманців – як українських, так і європейських – і встановлює правила їхньої роботи відповідно до стандартів eIDAS 2.0. Тобто з дотриманням вимог безпеки, захисту даних і взаємного визнання електронної ідентифікації між країнами.

Довідка Цифровий гаманець – це застосунок, у якому можна зберігати документи, ID-дані, електронний підпис і користуватися ними онлайн. З його допомогою можна підтверджувати особу, отримувати держпослуги, відкривати рахунки, реєструвати SIM-карту чи користуватись електронним рецептом. У разі його запровадження ці послуги будуть доступні як в Україні, так і за кордоном. – це застосунок, у якому можна зберігати документи, ID-дані, електронний підпис і користуватися ними онлайн. З його допомогою можна підтверджувати особу, отримувати держпослуги, відкривати рахунки, реєструвати SIM-карту чи користуватись електронним рецептом. У разі його запровадження ці послуги будуть доступні як в Україні, так і за кордоном.

Мінцифри зазначає, що це другий крок у впровадженні цифрового гаманця за європейською моделлю. Попереду – тестування, технічна інтеграція та запуск.

Робота Мінцифри в адаптації з вимогами EU Digital Identity Wallet здійснюється за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, що реалізується естонською Академією електронного управління. Участь Дії в спільно керованому Францією та Німеччиною пілотному проєкті POTENTIAL співфінансується ЄС.