Кабмін затвердив вимоги до цифрових гаманців і правила їх роботи
Кабінет міністрів затвердив постанову, яка відкриває шлях до використання цифрових гаманців з електронною ідентифікацією (eID) в Україні. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.
Це наступний етап в інтеграції в єдиний цифровий простір з ЄС.
Ухвалена постанова визначає вимоги до цифрових гаманців – як українських, так і європейських – і встановлює правила їхньої роботи відповідно до стандартів eIDAS 2.0. Тобто з дотриманням вимог безпеки, захисту даних і взаємного визнання електронної ідентифікації між країнами.
Мінцифри зазначає, що це другий крок у впровадженні цифрового гаманця за європейською моделлю. Попереду – тестування, технічна інтеграція та запуск.
Робота Мінцифри в адаптації з вимогами EU Digital Identity Wallet здійснюється за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, що реалізується естонською Академією електронного управління. Участь Дії в спільно керованому Францією та Німеччиною пілотному проєкті POTENTIAL співфінансується ЄС.
- Інтеграцію EUDI Wallet та українських персональних цифрових документів планують завершити до кінця 2026 року. Очікується, що Україна стане єдиною державою з 20 країн-учасниць, яка не є членом ЄС, де будуть доступні послуги EUDI Wallet.