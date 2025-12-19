Кабмин выделил 148 млн грн на восстановление села, где в июле произошел взрыв на заводе
Кабинет министров в пятницу, 19 декабря, выделил 147,8 млн грн на ликвидацию последствий взрыва в селе Березина Житомирской области, произошедшего 2 июля 2025 года. Об этом сообщило Министерство экономики. Решение было принято после того, как жители села перекрыли трассу М-06 Киев – Чоп, требуя компенсации на восстановление.
Средства должны быть направлены на оказание материальной помощи жителям, чьи жилые дома были разрушены или повреждены в результате взрыва на частном предприятии.
"Реализация решения о выделении 147,8 млн грн позволит обеспечить выплату материальной помощи пострадавшим жителям и минимизировать последствия чрезвычайной ситуации для общины", – сообщили в министерстве.
Несколько десятков жителей Березины вышли на трассу М-06. Люди переходили дорогу по пешеходному переходу с плакатами "Разрушения есть – денег нет", "Услышьте нас", "Были обещания, компенсации нет". Об этом сообщило местное СМИ.
Накануне инициативная группа от имени жителей села анонсировала мирную акцию с перекрытием трассы, чтобы привлечь внимание к длительному отсутствию компенсаций за поврежденные и разрушенные жилые дома.
- Взрывы произошли 2 июля около 18:00 на производственном складе одного из промышленных предприятий неподалеку от села Березина Глыбочицкой общины.
- 3 июля сообщалось, что число пострадавших В результате взрывов на предприятии в Житомирской области увеличилось до 80 человек.
- 7 июля стало известно, что взрывы в Житомирской области 2 июля, в результате которых погибли люди и десятки получили ранения, произошли из-за незаконного производства взрывчатки.
