Кабмин выделил 148 млн грн на восстановление села, где в июле произошел взрыв на заводе

В тот же день, когда Кабмин принял решение о компенсациях, пострадавшие от взрыва вышли на протест из-за пятимесячного отсутствия выплат

Фото: Житомир.info

Кабинет министров в пятницу, 19 декабря, выделил 147,8 млн грн на ликвидацию последствий взрыва в селе Березина Житомирской области, произошедшего 2 июля 2025 года. Об этом сообщило Министерство экономики. Решение было принято после того, как жители села перекрыли трассу М-06 Киев – Чоп, требуя компенсации на восстановление.

Средства должны быть направлены на оказание материальной помощи жителям, чьи жилые дома были разрушены или повреждены в результате взрыва на частном предприятии.

"Реализация решения о выделении 147,8 млн грн позволит обеспечить выплату материальной помощи пострадавшим жителям и минимизировать последствия чрезвычайной ситуации для общины", – сообщили в министерстве.

Несколько десятков жителей Березины вышли на трассу М-06. Люди переходили дорогу по пешеходному переходу с плакатами "Разрушения есть – денег нет", "Услышьте нас", "Были обещания, компенсации нет". Об этом сообщило местное СМИ.

Накануне инициативная группа от имени жителей села анонсировала мирную акцию с перекрытием трассы, чтобы привлечь внимание к длительному отсутствию компенсаций за поврежденные и разрушенные жилые дома.