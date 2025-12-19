Кабмін виділив 148 млн грн на відновлення села, де в липні вибухнув завод

Того самого дня, коли Кабмін ухвалив рішення про компенсації, постраждалі від вибуху вийшли на протест через п'ятимісячну відсутність виплат

Фото: Житомир.info

Кабінет міністрів у п'ятницю, 19 грудня, виділив 147,8 млн грн на ліквідацію наслідків вибуху в селі Березина в Житомирській області, який стався 2 липня 2025 року. Про це повідомило Мінекономіки. Рішення ухвалили після того, як жителі села перекрили трасу М-06 Київ – Чоп, вимагаючи компенсацій на відновлення.

Кошти мають піти на надання матеріальної грошової допомоги мешканцям, житлові будинки яких були зруйновані або пошкоджені внаслідок вибуху на приватному підприємстві.

"Реалізація рішення про виділення 147,8 млн грн дозволить забезпечити виплату матеріальної грошової допомоги постраждалим мешканцям та мінімізувати наслідки надзвичайної ситуації для громади", – повідомили в міністерстві.

Кілька десятків жителів Березини вийшли на трасу М-06. Люди ходили пішохідним переходом із плакатами "Руїни є – грошей немає", "Почуйте нас", "Обіцянки були, компенсації немає". Про це повідомило місцеве медіа.

Напередодні ініціативна група від імені мешканців села анонсувала мирну акцію з перекриттям траси, щоб привернути увагу до тривалої відсутності компенсацій за пошкоджені та зруйновані житлові будинки.