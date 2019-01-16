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16.01.2019, 12:12

Как заполнить налоговую декларацию онлайн: видео

Как заполнить налоговую декларацию онлайн: видео

Пошаговая видео-инструкция от Государственной фискальной службы

ГФС ввела новый сервис в Электронном кабинете плательщика. Он предусматривает частичное автоматическое заполнение декларации об имущественном состоянии и доходах на основании учетных данных плательщика, сведений о полученных доходах, имеющихся в Государственном реестре физических лиц и сведений об объектах недвижимого или движимого имущества.

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Воспользоваться сервисом могут физлица, которые в соответствии с законодательством обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, лица, имеющие право подать декларацию с целью получения налоговой скидки, и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельностью.

Чтобы подать декларацию в электронном виде, следует заблаговременно позаботиться о получении личной электронной цифровой подписи, которую можно получить в любом аккредитованном центре сертификации ключей (АЦСК). С перечнем АЦСК можно ознакомиться в открытой части Электронного кабинета. Большинство АЦСК предоставляет такую ​​услугу бесплатно.

В ГФС напоминают, что информация из Государственного реестра физических лиц, на основании которой автоматически заполняется декларация, может быть не полной, т.к в Госреестре не отображаются данные о доходах, полученных от физических лиц и иностранные доходы. Поэтому при заполнении декларации любое значение можно откорректировать в ручном режиме.

Напомним, что 1 января стартовала кампания по декларированию доходов, полученных в 2018 году, а в декабре 2018 НАПК запустило систему автоматизированной проверки деклараций.

 

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Теги: электронная налоговая декларация, налоговая декларация
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