Канада выделяет более $16 млн на реализацию шести проектов в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Канады.

В частности, компания Tetra Tech получит $7,5 млн, которые будут использованы на обучение и обеспечение оборудованием украинских саперов, а также повышение осведомленности населения о минной опасности.

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Офис специального представителя Генерального секретаря ООН по сексуальному насилию во время конфликта получит около $5 млн, которые будут использованы на поддержку жертв сексуального насилия и помощь правоохранительным органам в документировании этих преступлений.

Организация Alinea International, которая вовлечена в реформирование Нацполиции в военном контексте, получит $4,8 млн.

Также $3 млн будут перечислены Немецкому фонду Маршалла США в поддержку украинских медиа и гражданского общества на освобожденных территориях.

Остальные средства распределят между программой поддержки Украины ОБСЕ и организацией Женские инициативы за гендерную справедливость.

Израиль предоставит кредитные гарантии на $200 млн для проектов в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры в Украине.

Наталія Софієнко

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