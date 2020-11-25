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Карантинные выплаты на детей ФОПов возобновили

25.11.2020, 14:17
Карантинные выплаты на детей ФОПов возобновили - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Кабинет министров возобновил программу выплат на детей физических лиц-предпринимателей (ФОП-укр). Выплаты возобновлены для первой и второй группы плательщиков единого налога в ноябре-декабре 2020 года. Постановление принято во время заседания правительства 25 ноября.

Программу возобновили на период - с 1 ноября до 31 декабря 2020 года.

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"Учитывая введение в Украине карантина выходного дня и в связи с этим необходимости государственной поддержки физических лиц – предпринимателей, в семьях которых воспитываются дети, целесообразно возобновить на период с 01.11.2020 по 31.12.2020 выплату пособий на детей лицам, которые получали помощь на детей физическим лицам – предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога", – говорится в документе.

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Согласно постановлению, лицам, которые в мае – августе 2020 года получали пособие, выплата такой помощи будет продолжена в декабре 2020 года за ноябрь – декабрь 2020 года без подачи нового заявления и необходимых документов.

Пособие на детей лицам, которые обратятся за ее назначением впервые с заявлением и необходимыми документами, которые должны быть поданы до 15 декабря 2020 года, назначается и выплачивается в ноябре – декабре 2020 года.

  • В апреле Кабмин ввел дополнительные выплаты на период карантина для физических лиц – предпринимателей. Выплаты предоставлялись на каждого ребенка до 10 летнего возраста в размере прожиточного минимума для детей до 6-ти лет – 1 779 грн; для детей в возрасте от 6-ти до 10-ти лет – 2 218 гривен).
  • С 1 сентября 2020 года была завершена программа поддержки в условиях жестких карантинных ограничений физических лиц – предпринимателей, в семьях которых воспитываются дети.

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Наталия Софиенко
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