Казино "Премьер Палас" после получения иска на 159 млн грн подало на банкротство

Киевское казино, расположенное в отеле Премьер Палас, задолжало государству многомиллионную сумму и теперь пытается пойти в банкротство

Фото: Казино "Премьер Палас"

Киевское казино "Премьер Палас", которое задолжало государству свыше 150 млн грн за лицензию на игорный бизнес, подало заявление на банкротство. Производство было открыто 15 мая, его рассмотрит Хозяйственный суд Киева, сообщается на сайте Верховного суда.

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В апреле стало известно, что Офис генерального прокурора подал в суд на компанию с требованием взыскать с нее 158,9 млн грн за два года. Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил ходатайство и в целях обеспечения иска наложил арест на денежные средства ООО "Казино "Премьер Палас" в таком размере.

В решении суда от 8 апреля сообщается, что в 2022 году чистая прибыль казино составила 60,5 млн грн, за девять месяцев 2023 года – почти 9 млн грн.

Офис генпрокурора также просил арестовать 100% корпоративных прав казино, принадлежащих ООО "Энергопоставка", и запретить их перерегистрацию, но суд решил, что это "не является соразмерным и адекватным заявленным прокурором исковым требованиям".

Казино находится в центре Киева, на бульваре Тараса Шевченко, 5, и занимает первый и цокольный этаж одноименной гостиницы "Премьер Палас". В 2021 году Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала ему три лицензии: на организацию и проведение азартных игр в казино, на игровые столы и игровые автоматы.

В 2023 году их аннулировали.