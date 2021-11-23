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Кэш исчезает. В Великобритании собираются отказаться от наличных денег

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2021, 13:20
Кэш исчезает. В Великобритании собираются отказаться от наличных денег - Фото
Банк Англии. Фото: Andy Rain/EPA

В Великой Британии могут отказаться от наличных денег, так как они постепенно исчезают из экономики страны. Об этом заявил заместитель председателя Банка Англии Джон Канлифф, сообщает Bloomberg.

По его словам, сейчас в Англии набирают популярность кредитные и дебетовые карты, а государственные деньги центрального банка исчезают.

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Также сильно развиваются онлайн-технологии, которые в будущем снизят роль наличных денег в транзакциях на территории Британии.

Канлифф считает, что британским властям придется адаптироваться, чтобы следить за всеми денежными операциями в финансовой системе будущего. Кроме того, развитие технологий не прекратится, наличные деньги исчезнут, и вопрос будет заключаться в том, какую роль в этом процессе сыграет цифровая валюта центрального банка страны.

  • Правительство Швеции решило полностью отказаться от использования в стране наличных денег и перейти на цифровые валюты. Исследования по переходу на криптовалюту планируется завершить до конца ноября 2022 года.

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Наталия Софиенко
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цифровая валюта Великобритания наличные деньги
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