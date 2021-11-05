Киев выпускает внутренние облигации на 300 млн грн

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 4 ноября 2021 года зарегистрировала выпуск внутренних облигаций Киевского горсовета серии "М" на 300 млн грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Согласно решению Киевсовета от 24 июня, номинальная стоимость – 10 000 грн, погашение облигаций будет осуществляться сроком от трех до пяти лет.

Киев планирует привлечь 1,1 млрд грн из-за эмиссии облигаций внутреннего займа тремя выпусками: серия "М" – 300 млн грн, серии "N" и "О" – по 400 млн грн.

В документе также отмечается, что процентная ставка будет определяться на уровне учетной ставки НБУ на дату начала квартального процентного периода плюс маржа от 1% до 5% годовых по результатам конкурса по отбору андеррайтера.

Власти Киева планировали осуществить выпуск внутренних облигаций объемом до 1,1 млрд грн тремя траншами: сумму 300 млн грн и 2 – на 400 млн грн с одноразовым погашением после наступления окончательных сроков погашения траншей в период между 2024 и 2026 годами. Поступления от размещения облигаций пойдут на финансирование инвестиций в городскую инфраструктуру.

Министерство финансов 26 октября на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 17,21 млрд грн в эквиваленте.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Анна Лыса-Кузмич

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.