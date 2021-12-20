UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Китай снизил базовую ставку впервые за 20 месяцев

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2021, 14:49
Китай снизил базовую ставку впервые за 20 месяцев - Фото
Фото: ЕРА

Чтобы поддержать экономику, которая замедляется, Китайский центробанк впервые за последние 20 месяцев снизил ключевую ставку. Годовая LPR уменьшена до 3,8% годовых с 3,85%, передает CNBC.

До этого НБК снижал ставку в апреле 2020 года, когда экономика КНР столкнулась с последствиями пандемии COVID-19.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Некоторые аналитики прогнозируют, что китайский центробанк продолжит смягчать политику, чтобы умерить замедление экономики. Однако расходятся во мнениях по поводу траектории снижения ставок.

После новости о снижении ставки японский индекс Nikkei 225 упал на 2,13% и закрылся на уровне 27937,59 пункта, по итогам торговой сессии. Южнокорейский индекс Kospi снизился на 1,8% до 2962,07 пункта.

Читайте также: Экономика отсутствия. Почему дефицит стал главным препятствием для экономического роста

  • Экономика Китая показала самые медленные темпы роста за год в третьем квартале, пострадав от дефицита электроэнергии, сбоя в цепочке поставок и серьезных колебаний на рынке недвижимости.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай экономика китая Центробанк Китая базовая ставка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 