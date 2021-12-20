Китай снизил базовую ставку впервые за 20 месяцев

Чтобы поддержать экономику, которая замедляется, Китайский центробанк впервые за последние 20 месяцев снизил ключевую ставку. Годовая LPR уменьшена до 3,8% годовых с 3,85%, передает CNBC.

До этого НБК снижал ставку в апреле 2020 года, когда экономика КНР столкнулась с последствиями пандемии COVID-19.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Некоторые аналитики прогнозируют, что китайский центробанк продолжит смягчать политику, чтобы умерить замедление экономики. Однако расходятся во мнениях по поводу траектории снижения ставок.

После новости о снижении ставки японский индекс Nikkei 225 упал на 2,13% и закрылся на уровне 27937,59 пункта, по итогам торговой сессии. Южнокорейский индекс Kospi снизился на 1,8% до 2962,07 пункта.

Читайте также: Экономика отсутствия. Почему дефицит стал главным препятствием для экономического роста

Экономика Китая показала самые медленные темпы роста за год в третьем квартале, пострадав от дефицита электроэнергии, сбоя в цепочке поставок и серьезных колебаний на рынке недвижимости.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.