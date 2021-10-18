Рост ВВП Китая резко замедлился: что влияет на вторую крупнейшую экономику мира
Экономика Китая показала самые медленные темпы роста за год в третьем квартале, пострадав от дефицита электроэнергии, сбоя в цепочке поставок и серьезных колебаний на рынке недвижимости, пишет Reuters.
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По данным Национального бюро статистики КНР, ВВП Китая вырос на 4,9% в июле-сентябре по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, что является самым слабым ростом с третьего квартала 2020 года, когда экономика пострадала от карантинных ограничений.
Опрошенные Reuters аналитики ожидали роста ВВП в третьем квартале на 5,2%.
Как отмечает издание, вторая по величине экономика мира сталкивается с несколькими серьезными проблемами: долговым кризисом China Evergrande Group, задержками в цепочке поставок и критическим дефицитом электроэнергии, из-за которого производственная мощность предприятий упала до самого низкого уровня с начала 2020 года.
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Слабые показатели привели к падению юаня и большинства азиатских фондовых рынков на фоне роста обеспокоенности инвесторов по поводу восстановления мировой экономики.
Премьер-министр КНР Ли Кэцян на прошлой неделе заявил, что у Китая есть достаточно инструментов для решения экономических проблем, несмотря на замедление роста.
По прогнозам Народного банка Китая, по итогам года экономика Китая вырастет на 8%.
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- 20 сентября стал худшим днем для американского рынка почти за год. На рынке акций начались распродажи из-за опасений инвесторов по поводу банкротства крупнейшей девелоперской компании Китая Evergrande. 23 сентября прошел срок для выплаты $83,5 млн в качестве процентов по долларовым облигациям Evergrande. У компании есть 30 дней, чтобы выполнить свои обязательства, иначе будет объявлен дефолт.
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