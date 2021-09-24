Крупнейший китайский застройщик Evergrande просрочил выплаты по облигациям

В четверг, 23 сентября, прошел крайний срок для выплаты $83,5 млн в качестве процентов по долларовым облигациям Evergrande – крупнейшей девелоперской компании Китая. У компании есть 30 дней, чтобы выполнить свои обязательства иначе будет объявлен дефолт, пишет Reuters.

Держатели бумаг не получили выплат и компания пока не делала каких-либо официальных заявлений.

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При этом, как отмечает агентство, отношение компании к валютным облигациям отличается от ее действий по отношению к внутренним инвесторам. На этой неделе Evergrande пообещала выплатить $35,9 млн по облигациям в юанях.

Общая сумма долга Evergrande превышает $300 млрд. Просрочка выплат еще более усилила опасения инвесторов, что Пекин допустит крушение компании и огромные потери зарубежных инвесторов, пишет Reuters.

На новостях о просроченных выплатах акции Evergrande 24 сентября обвалились на более чем на 11%.

Банкротство крупнейшего китайского застройщика несет системные риски для экономики КНР и может негативно отразиться на всех зарубежных экономиках. Экономисты уже начали сравнивать возможный крах компании с падением американского Lehman Brothers, которое спровоцировало мировой кризис 2008-2009 годов.

20 сентября стал худшим днем для американского рынка почти за год. На рынке акций начались распродажи из-за опасений инвесторов по поводу банкротства девелопера Evergrande.

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Юрий Тарасовский

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