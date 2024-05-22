Китайский владелец миланского Интера потерял клуб из-за долгов

Чемпион Италии по футболу перешел в собственность американского фонда Oaktree

Фото: EPA

Американская компания Oaktree Capital Management стала владельцем миланского футбольного клуба "Интер". Об этом она сообщила в релизе 22 мая.

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Это произошло после того, как предыдущие владельцы чемпиона Италии по футболу – китайская Suning Group – не выплатили Oaktree долги в размере $395 млн.

Пакет акций итальянского клуба китайская компания предоставила в качестве обеспечения трехлетнего кредита. Срок его уплаты истек 21 мая.

Китайский конгломерат Suning приобрел 68,7% акций Интера в 2016 году. Руководство клубом осуществляли бизнесмен Чжан Цзиньдун и его сын Стивен Чжан.

Три года назад Suning Group взяла кредит в размере 275 млн евро под 12% годовых для поддержки клуба во время пандемии COVID.

Президент Интера Стивен Чжан пытался найти пакеты рефинансирования у других кредиторов, однако сделка сорвалась в последний момент.

Американский фонд заявил, что не будет вносить серьезные изменения в процесс руководства клубом. В то же время, Oaktree будет заниматься поиском покупателей на Интер.