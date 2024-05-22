Китайський власник міланського Інтера втратив клуб через борги
Американська компанія Oaktree Capital Management стала власницею міланського футбольного клубу "Інтер". Про це вона повідомила у релізі 22 травня.
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Це сталося після того, як попередні власники чемпіона Італії з футболу – китайська Suning Group – не виплатили Oaktree борг у розмірі $395 млн.
Пакет акцій італійського клубу китайська компанія надала як забезпечення трирічного кредиту. Термін його сплати минув 21 травня.
Китайський конгломерат Suning придбав 68,7% акцій Інтера у 2016 році. Керівництво клубом здійснювали бізнесмен Чжан Цзиньдун і його син, Стівен Чжан.
Три роки тому Suning Group взяла кредит у розмірі 275 млн євро під 12% річних для підтримки клубу під час пандемії COVID.
Президент Інтера Стівен Чжан намагався знайти пакети рефінансування в інших кредиторів, однак угода зірвалася в останній момент.
Американський фонд заявив, що не буде вносити серйозних змін у процес керівництва клубом. Водночас Oaktree займатиметься пошуком покупців на Інтер.
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